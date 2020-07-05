Аргентинский нападающий «Тальерес» Науэлл Бустос может стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает LiveFMCordoba. По информации источника, за 22-летнего игрока хотят выручить десять миллионов евро, «Краснодар» же готов предложить на три меньше. Отмечается, что опция выкупа футболиста составляет 18 миллионов. Также известно, что интерес к Бустосу проявляют испанские «Валенсия» и «Севилья», «Порту» и бразильский «Атлетико Минейро».

Ранее сообщалось, что нападающий Маркус Берг и голкипер Станислав Крицюк продлили контракты с «Краснодаром». Новое соглашение Берга рассчитано до 30 июня 2021 года. 33-летний шведский форвард присоединился к «Краснодару» прошлым летом. Крицюк выступает в составе «быков» с 2016 года, он останется в команде как минимум до 31 июля.