Согласно официальной статистике на воскресенье, 5 июля, в России зафиксированы 6 736 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 681 251, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

За последние сутки по выздоровлению выписаны 3 871 человек, всего 450 750 россиянина успешно преодолели болезнь. 10 161 пациентов скончались, за последние 24 часа зафиксировано 134 летальных случая. У 220 340 россиян болезнь находится в активной стадии.

Москва возглавляет список инфицированных регионов. За сутки в столице выявлены 650 новых случаев заражения коронавирусом, всего в городе 224 860 зараженных. В Московской области добавились 287 пациентов, общее число инфицированных — 59 053 . В Санкт-Петербурге — 275 новых пациентов, всего заражены 25 536 человек.