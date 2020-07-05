Российская фигуристка Тиффани Загорски рассказала, гражданство каких других стран она могла принять.

Загорски ответила на вопрос подписчика в «сториз» у себя в Instagram.

«Да, у нас было много возможностей. Между нами есть шесть стран, за которые мы могли бы выступать, — Англия, Франция, Португалия, Австралия, Польша и Россия», — написала Загорски.

Ранее Тиффани Загорски рассказала, как познакомилась с Алиной Загитовой. По словам 25-летней Загорски, это произошло несколько лет назад, когда Загитовой было 15 лет. Фигуристка призналась, что была удивлена, узнав возраст Загитовой, выступающей на взрослых соревнованиях.

Отметим, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро пропустили первый учебно-тренировочный сбор после перерыва, который был связан с распространением коронавируса.