Хабиб о смерти отца: Все, что было в наших силах, мы сделали

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое», — сказал Хабиб на похоронах главе Чечни Рамзану Кадырову.

Напомним, вместе с членами правительства республики Кадыров прибыл в дагестанское село Кироваул, где прошли похороны тренера. Глава Чечни лично выразил соболезнования семье Нурмагомедова.