Хабиб о смерти отца: Все, что было в наших силах, мы сделали

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
«Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое», — сказал Хабиб на похоронах главе Чечни Рамзану Кадырову.
Напомним, вместе с членами правительства республики Кадыров прибыл в дагестанское село Кироваул, где прошли похороны тренера. Глава Чечни лично выразил соболезнования семье Нурмагомедова.
Напомним, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Тренер скончался в одной из московских клиник после долгой борьбы с коронавирусом: болезнь дала ряд осложнений на сердце и другие органы. Нурмагомедову было 57 лет, он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.
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