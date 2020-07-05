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  • 12:18,  5 июля 2020
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Бокс/MMA
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Хабиб о смерти отца: Все, что было в наших силах, мы сделали

Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов с отцом. Фото: Википедия

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.

«Все, что было в наших силах, мы сделали. А это тоже важно помнить, знать. Пусть это будет поступком, который объединит наши народы. Мы вас благодарим, спасибо вам большое», — сказал Хабиб на похоронах главе Чечни Рамзану Кадырову.

Напомним, вместе с членами правительства республики Кадыров прибыл в дагестанское село Кироваул, где прошли похороны тренера. Глава Чечни лично выразил соболезнования семье Нурмагомедова.

Напомним, о смерти Абдулманапа Нурмагомедова стало известно 3 июля. Тренер скончался в одной из московских клиник после долгой борьбы с коронавирусом: болезнь дала ряд осложнений на сердце и другие органы. Нурмагомедову было 57 лет, он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

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