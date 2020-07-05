Мадридский «Реал» не рассчитывает в следующем сезоне на колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

Как сообщает Marca, у игрока остается еще год контракта с сливочными, и клуб усиленно ищет варианты его продажи. Отмечается, если раньше «Реал» выставлял цену за Хамеса в районе 50 миллионов евро, но теперь согласен и на половину этой суммы. Источник гласит, что в услугах колумбийца заинтересованы сразу несколько клубов английской премьер-лиги: «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Хамес Родригес выходил на поле в восьми матчах, забив в них один гол.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес может стать футболистом лондонского «Тоттенхэма».