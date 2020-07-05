Уже сегодня, 5 июля, «Зенит» может официально стать чемпионом России второй раз подряд. Для этого нужно всего лишь обыграть «Краснодар». «Локомотив», сыграв вничью с «Сочи», уже сделал все от себя зависящее, чтобы «Зенит» как можно скорее отмечал медальки.

В игре с «Тамбовом» Семак, как и предполагалось, выставил тот же состав, что и с «Крыльями Советов», и с ЦСКА. Игра снова получилась напряженной, пусть и с преимуществом сине-бело-голубых. И нет никаких оснований утверждать, что в матче против «Краснодара» Семак решит изменить хотя бы одну позицию из стартовых 11.

Это просто бессмысленно. Как бы банально это ни звучало, в основе выходят сильнейшие и наиболее готовые футболисты, а именно такие играли в старте «Зенита» после коронавирусной паузы. Когда игра идет под диктовку команды Сергея Семака, первые замены происходят только после первого часа игрового времени. Только в матче с «Тамбовом» наставнику петербуржцев потребовалось усиливать атаку уже после перерыва, когда его команда уступала с минимальным счетом.

«Краснодар» — это не «Тамбов», не «Крылья» и даже не ЦСКА, команда Мусаева просто выше классом тамбовчан и самарцев и куда мотивированнее, чем армейцы. Если черно-зеленые не будут терять очки, у них есть хорошие шансы скинуть со второго места «Локомотив», поэтому «Зенит» южане примут как надо. Такая стабильность в стартовом составе у петербуржцев может сыграть Семаку не на руку — трех матчей вполне достаточно, чтобы если не под микроскопом, то с хорошей лупой рассмотреть все комбинации и перестроения сине-бело-голубых.