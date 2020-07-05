Голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о своем рекорде по числу матчей в Серии А.

По словам Буффона, он долго ждал этого рекорда, но это не было проблемой. Вратарь отметил, сейчас он очень счастлив, хотя раньше не думал об этом достижении.

Итальянец добавил, что он не ставит цель побить рекорд Дель Пьеро по матчам за «Ювентус».

«Я буду здесь, пока мне не исполнится 43 года, но после сорока лет я живу месяц за месяцем. Мне нужно контролировать ситуацию и всегда быть готовым остановиться, если я почувствую, что больше не могу играть на высоком уровне», — сказал Буффон, слова которого приводит Sky Sport Italia.

Отметим, 42-летний Джанлуиджи Буффон провел 648-ю игру в турнире, побив рекорд Паоло Мальдини.