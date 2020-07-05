Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча против «Краснодара».

По словам Семака, «Зенит» и «Краснодар» настолько хорошо знают друг друга, что никаких секретов нет, как и со многими клубами РПЛ. Тренер отметил, даже не играя, петербуржцы прекрасно понимают, каковы их возможности и как «Краснодар» строит игру. Он добавил, знать — одно, а привнести что-то на футбольное поле достаточно сложно.

По мнению Семака, «Краснодар» — опытная и сыгранная команда, которая всегда старается контролировать мяч, а также действовать с позиции силы.

«С ними всегда интересно играть. Судя по этому сезону, есть игроки, которые могут убежать в быструю атаку, есть футболисты с хорошими дальними ударами, неплохо используют стандарты. Команда атакует достаточно разнообразно», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Отметим, петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром» в рамках 26-го тура российской премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 5 июля, в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.