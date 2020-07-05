Генеральный директор «Знамени Труда» Игорь Майоров прокомментировал трагичный инцидент с вратарем команды, в которого ударила молния во время тренировки.

По словам Майорова, все сработали быстро и очень профессионально, скорая приехала через восемь минут. Гендиректор отметил, скорее всего, у вратаря была остановка дыхания, и ему оказали первую медицинскую помощь. Майоров предположил, что благодаря этому он остался жив.

«Вчера вечером мы переправили его из Орехово-Зуева в больницу в Люберцы. ЭКГ ему сделали, сердце нормальное, завтра врачи его посмотрят. Было чистое небо, хоть и пасмурное, ни дождя, ни ветра. Если бы была гроза, то мы бы не тренировались — тренер бы увел игроков в спортзал», — сказал Майоров, слова которого приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что голкипер «Знамени Труда» Иван Заборовский попал в реанимацию после несчастного случая на тренировке. Как сообщил клуб на официальной странице в соцсетях, во время субботней тренировки в 16-летнего голкипера попала молния.