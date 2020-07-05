Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением по поводу акции Black Lives Matter.

Леклер заявил, что хоть и выступает против расизма, но преклонять колено не будет.

По словам гонщика, все 20 пилотов вместе со своими командами выступают против расизма и предрассудков и придерживаются принципов многообразия и равенства, но он считает, что важны факты и поведение в повседневной жизни, а не формальные жесты, которые в некоторых странах могут считаться противоречивыми.

«Я не встану на колено, но это вовсе не означает, что я менее привержен борьбе с расизмом, чем другие», — написал Леклер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что все пилоты команд «Формулы-1» встанут на колено до или после исполнения государственного гимна на Гран-При Австрии в поддержку движения.