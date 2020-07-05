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  • 16:44,  5 июля 2020
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ФК "Зенит"
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Малком обратился к подписчикам паблика 433 перед игрой с «Краснодаром»

Малком обратился к подписчикам паблика 433 перед игрой с &#171;Краснодаром&#187;
Малком. Фото: "Зенит".

Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком обратился к подписчикам известного паблика о футболе 433 и напомнил им о о поединке сине-бело-голубых против «Краснодара».

«Привет, фанаты «433»! Не забудьте о нашей игре с «Краснодаром», которая состоится сегодня вечером. Вперед!» — сказал бразилец на видео.

Отметим, петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Краснодаром» в рамках 26-го тура российской премьер-лиги. Игра будет проходить сегодня, 5 июля, в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Отметим, в случае победы команда Сергея Семака официально обеспечит себе золотые медали нынешнего сезона чемпионата России, так как отрыв от «Локомотива», который ранее потерял очки в матче с «Сочи», станет неотыгрываемым.

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