Ван Дейк объяснил, почему перешел в «Ливерпуль», а не в «МанСити» или «Челси»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, почему он решилперейти в «Ливерпуль», а не «Манчестер Сити» или «Челси».

По словам голландца, у него была возможность перейти в «Челси» или «МанСити», но важнее всего для него фигура тренера, и Юрген Клопп — ключевая причина, почему я перешел в «Ливерпуль».

Ван Дейк отметил, иногда он думает, почему Клопп такой особенный.

«Думаю, дело в его навыках управления составом и общения с игроками. Сейчас в футболе нет ничего более важного. Клопп счастлив каждый день, когда приходит на работу. Звучит странно, но это вдохновляет. Он обнимает каждого игрока после матча. А на следующий день может наорать на тебя на тренировке», — сказал ван Дейк, слова которого приводит Express.