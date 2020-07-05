В Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» стартовала первая гонка сезона в Формуле-1. Пилоты заняли места на стартовой решетке в 16:10 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

По итогам квалификации поул-позишн занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второе время показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, ставший лучшим на всех трех тренировках. С третьим результатом квалификацию завершил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Пилотам предстоит преодолеть 71 круг, общая протяженность дистанции составит 306,452 километра.