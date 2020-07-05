Испанский тренер и бывший хавбек «Барселоны» Хави не вернется в родной клуб в качестве наставника команды в следующем сезоне. Футболист остается в Катаре, подписав новый контракт с клубом «Аль-Садд».

Хави озвучил эту информацию лично в инстаграме. Клубом из Катара испанец руководит с 2019 года.

«Рад остаться в этом великом клубе еще на один год. Мы будем продолжать работать с максимальной отдачей и постараемся оправдать доверие, оказанное нам», — написал Хави.

Под руководством Хави «Аль-Садд» победил в Кубке шейка Яссима в 2019 году и выиграл Кубок наследного принца Катара в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший легендарный игрок «Барселоны» принял предложение вернуться в каталонский клуб в качестве главного тренера в следующем сезоне.