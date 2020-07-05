Казанский «Рубин» на своем поле примет «Оренбург» в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоится сегодня, 5 июля, стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Матч был под угрозой срыва из-за коронавируса в «Оренбурге», однако сегодня стало известно, что клуб получил разрешение на игру. В команду не будут привлекаться игроки молодежного состава, «Оренбург» привезет в Казань около 17 футболистов. Ранее команда получила два технических поражения, пропустив матчи из-за коронавируса.

«Рубин» идет на 13-м месте в таблице с 27 очками, «Оренбург» — последний (23).