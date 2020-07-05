В Шпильбурге стартовал этап Формулы-1 Гран-при Австрии. Перед началом гонки по плану должны были пройти акции против расизма. Одну из них поддержали все пилоты, на стартовую решетку в футболках с антирасистскими лозунгами.

Также ожидалось, что пилоты поддержат движение Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Для этого нужно было преклонить колено. Однако эту акцию поддержали только 14 пилотов из двадцати.

Среди тех, кто отказался становиться на колено, был российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят.

В акции отказались также участвовать Шарль Леклер («Феррари»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Макларен») и гонищики «Альфа Ромео» — Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.