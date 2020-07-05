Мадридский «Реал» в 34-м туре испанской Примеры в гостях встречался с «Атлетиком» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Сан-Мамес» и завершился со счётом 0:1.

Единственный мяч был проведен в середине второго тайма, когда на 73-й минуте «сливочных» защитник Серхио Рамос реализовал пенальти, записав на свой счет десятый гол в текущем розыгрыше чемпионата.

Таким образом «Реал» с 77 очков укрепляется на первом месте в турнирной таблице Примеры. Отрыв мадридистов от «Барселоны» увеличился до семб очков, однако у каталонского клуба есть матч в запасе.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Алавесом», а «Барселона» встретится с «Вильярреалом».