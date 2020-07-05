Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал, что подошел к концу срок ее самоизоляции после возвращения в родные края.

«Две недели изоляции закончились. Как хорошо, что выпал день на воскресенье», — написала Медведева в сторис инстаграм сегодня.

Две недели назад Медведева вернулась в Россию из Японии, где хотела принять участие в шоу, которое в итоге отменили из-за пандемии коронавируса.

Вернувшись в Россию, 20-летняя фигуристка сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результата.

Ранее стало известно, что до открытия границ Медведева будет заниматься под наставничеством Елены Буяновой на на катке московского ЦСКА.