Российская фигуристка Евгения Медведева рассказал, что подошел к концу срок ее самоизоляции после возвращения в родные края.
«Две недели изоляции закончились. Как хорошо, что выпал день на воскресенье», — написала Медведева в сторис инстаграм сегодня.
Две недели назад Медведева вернулась в Россию из Японии, где хотела принять участие в шоу, которое в итоге отменили из-за пандемии коронавируса.
Вернувшись в Россию, 20-летняя фигуристка сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результата.
Ранее стало известно, что до открытия границ Медведева будет заниматься под наставничеством Елены Буяновой на на катке московского ЦСКА.
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