Спортивный блогер Василий Уткин подверг критике слова трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о смерти отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Уткин подчеркнул, что никакого урока, ни положительного, ни отрицательного, нельзя вынести ни из жизни, ни из смерти Абдулманапа, если не проникнуться для начала уважением.

«Ирина Роднина сидит в золотой клетке, не запертой – ей там просто нравится, одинокая ухоженная старушка, и из последних сил пытается быть услышанной и понятой», – написал бывший комментатор на своей странице в Facebook.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов умер от осложнений после коронавируса, а Роднина заявила, что смерть Нурмагомедова-старшего будет для многих уроком, поскольку нужно следовать требованиям находиться дома.