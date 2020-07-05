Финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас добился победы в первой гонке Формулы-1 в Гран-при Австрии — первой гонке сезона 2020.

Следом за Боттасом финишировал его партнер по команде Льюис Хэмилтон, но поскольку он получил 5 секунд штрафа, то в итоге стал четвертым. Второе место место перешло к Шарлю Леклеру из «Феррари», а тройку замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят сошел с трассы в самом конце, заняв в итоговом протоколе 12-е место. Также сошли с гонки пилоты Алекс Албон, Кими Райкконен, Ромен Грожан, Кевин Магнуссен, Джордж Рассел, Ланс Стролл, Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен.