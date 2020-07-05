Наставник «Реала» Зинедин Зидан подвел итог победы над «Атлетиком» (1:0) в игре 34-го тура Ла Лиги. Единственный мяч в ворота басков забил Серхио Рамос с пенальти.

Зидан отметил важность победы: игра получилось очень спорной и тяжелой, однако пока «Реал» не стал чемпионом математически, нельзя думать о титутле

Зидан не видел эпизода с пенальти в повторе.

«Я уже устал от разговоров о том, что судьи помогают нам побеждать. Они не прекратится. Но игроки заслуживают уважения», — цитирует Зидана Marca.

Мадридцы с 77 очками оторвались от идущей второй «Барселоны» на семь очков, но у каталонцев остается встреча в запасе.