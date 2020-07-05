Наставник «Реала» Зинедин Зидан подвел итог победы над «Атлетиком» (1:0) в игре 34-го тура Ла Лиги. Единственный мяч в ворота басков забил Серхио Рамос с пенальти.
Зидан отметил важность победы: игра получилось очень спорной и тяжелой, однако пока «Реал» не стал чемпионом математически, нельзя думать о титутле
Зидан не видел эпизода с пенальти в повторе.
«Я уже устал от разговоров о том, что судьи помогают нам побеждать. Они не прекратится. Но игроки заслуживают уважения», — цитирует Зидана Marca.
Мадридцы с 77 очками оторвались от идущей второй «Барселоны» на семь очков, но у каталонцев остается встреча в запасе.
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