В игре 26-го тура РПЛ «Урал» в гостях сыграл вничью с «Уфой». Встреча проходил на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершился со счётом 1:1.

Счет на 66-й минуте встречи открыл Отман Эль-Кабир с помощью удара со штрафного. Команда Вадима Евсеева спаслась на последних секундах добавленного времени. Это сделал принадлежащий «Зениту» Денис Терентьев.

Таким образом, «Уфа» с 33 очками опередила московский «Спартак» в таблице, занимая шестое место. «Урал» набрал 32 и также догнал «Спартак».

В первом круге в Екатеринбурге победу праздновала команда Дмитрия Парфенова, которая победила «Уфу» со счетом 3:2.