Бывший форвард «Ювентуса», «Баварии» и «Атлетико» Марио Манджукич может продолжить карьеру в московском «Локомотиве». По данным Betting Insider со ссылкой из надежного источника в окружении футболиста, руководство во главе с Василием Кикнадзе ведет переговоры с 34-летним нападающим.

Как отмечает источник, москвичи контактируют с представителями Манджукича более месяца.

Отметим, что форвард объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль», за который он играл после ухода из туринского «Ювентуса».

Манджукич сыграл в чемпионате Катара пять матчей и не забил ни одного мяча. В четырех сезонах играл в Серии А за «Ювентус» хорват провел 118 матчей, забил 31 мяч, отдал 21 голевую передачу.

Манджукич является вице-чемпионом мира. За сборную Хорватии форвард сыграл 89 матчей и забил 33 гола.