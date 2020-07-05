Болельщик «Зенита» актер Михаил Боярский прокомментировал возможное чемпионство «Зенита». Чтобы досрочно занять первое место в РПЛ нужно обыграл «Краснодар» в 26-м туре РПЛ.

Боярский считает, что «Зенит» уже сегодня станет чемпионом. По его словам, затягивать не стоит, и Семак готов к этому.

Боярский считает, что все готовы к победе, когда комментатор после матча скажет, что «Зенит» стал чемпионом. По мнению Боярского, «Зенит» играет так, что сложно к чем-либо придраться.

«Если сегодня «Зенит» выиграет, то никто уже не вякнет. Это будет преждевременная, но очень заслуженная победа, которая расставит все точки над i. Пускай они делят вторые и третьи места, а «Зенит» будет на первом», – приводит слова Боярского «Чемпионат».

Встреча «Краснодар» — «Зенит» начнется в 20.30.