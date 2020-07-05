Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не сделал изменений в старте «Зенита» на матч 26-го тура с «Краснодаром». В игре с первым минут примут участие те же футболисты, что и во встречах с ЦСКА, «Крыльями Советов» и «Тамбовом».

В воротах сыграет Андрей Лунев. Справа в защите Караваев, слева Дуглас Сантос. В центре обороны пара Иванович-Ракицкий. В центре поля ромб — Барриос, Оздоев, Кузяев, Малком. В нападении Дзюба и Азмун.

У «Краснодара» с первых минут сыграют Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирев, Газинский, Уткин, Олссон, Виьена, Вандерсон и Берг.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, де Вилена, Вандерсон, Берг.

Матч «Краснодар»-«Зенит» начнется в 20.30.