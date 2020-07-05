Футбольный клуб «Рубин» обыграл «Оренбург» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча проходила в Казани и завершилась со счетом 1:0 в пользу коллектива Леонида Слуцкого.

Отметим, что «Оренбург» получил разрешение играть этот матч лишь за несколько минут до вылета. Выйдя на матч «Оренбург» на равных провел матч с «Рубином», первый тайм завершился со счетом 0:0.

После перерыва «Рубину» удалось открыть счет на 67-й минуте с передачи Кварацхелия отличился вышедший на замену Макаров. Это первый его гол в составе клуба РПЛ.

Победа позволила «Рубину» сравняться очками с «Сочи» (по 30 очков). «Оренбург» остается на последнем месте, но сохраняет шансы остаться в РПЛ.