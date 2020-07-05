Капитан «Зенита» Бранислав Иванович в перерыве матча с «Краснодаром» прокомментировал первый тайм. После стартовых 45 минут «Зенит» выигрывает со счетом 2:1.

«Интересная игра с двух сторон. 10 минут за тайм у нас были проблемы, но потому мы варовняли игру. Психологически тяжело после после пропущенного гола, потом пенальти», — сказал Иванович в эфире «Матч ТВ».

Что касается решающего матча, Иванович отметил: «Мы должны жить такими моментами. Эта игра самая сладка, самая важная. Мы должны ее попытаться выиграть».

В первом тайме у «Зенита» отличились Сердар Азмун и Артем Дзюба.