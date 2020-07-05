Полузащитник «Зенита» Алексей Сурормин, выйдя на замену, забил четвертый гол в ворота «Краснодара». Счет стал 4:2 в пользу петербургской команды. Встреча проходит в рамках 26-го тура чемпионата России.

Ранее команды обменялись голами: сначала Даниил Уткин сравнял счет (2:2), но тут же Сердар Азмун вновь вывел «Зенит» вперед.

Сергей Семак сделал две замены, убрав с поля Азмуна (вышел Дриусси) и Кузяева. Сутормин вышел на замену и сумел отличиться. После скидки Дзюбы, Алексей вышел один на один и поразил ворота Сафонова.

Если «Зенит» обыграет «Краснодар», то досрочно станет чемпионом России.