В Краснодаре» завершился матч 26-го тура чемпионата России по футболу. «Зенит» в гостях выиграл у «Краснодара» со счетом 4:2, что позволило команде Сергея Семака одержать досрочную победу в РПЛ.

Уже в самом начале матча петербуржцам удалось быстро открыть счет. После ошибки Юрия Газинского на пятой минуте отличился Сердар Азмун. «Краснодару » удалось отыграться на 29-й минуте: с передачи Сергея Петрова забил Даниил Уткин.

На 41-й минуте после неудачной скидки Дугласа Сантоса в ворота «Зенита» был назначен пенальти, который не сумел реализовать форвард Вандерсон — Андрей Лунев среагировал, как на сам удар с точки, так и на добивание.

В добавленное время мяч после удара Дзюбы попал в штрафной в руку Вильены, арбитр Сергей Карасев назначил пенальти, который реализовал Артем Дзюба.

После перерыва команды быстро обменялись голами. Сначала великолепный дальний удар с левой ноги удался Даниилу Уткину. Однако буквально в следующей атаке «Зенит» снова вышел вперед: забил Сердар Азмун, ловко «подобедав» мяч вблизи ворота Сафонова.

В последней трети матча «Зенит» забил четвертый мяч. Это сделал вышедший на замену Алексей Сутормин, который отличился после скидки Дзюбы.

После 26-го тура «Зенит» стал недосягаем до конкурентов, оформив победу в чемпионате за четыре матча до конца турнира.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз и во второй раз подряд.