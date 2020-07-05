Трехратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнесо Клэбо пояснил, почему не поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в Кубке мира.

Клэбо отметил, что очень уважается хороший спортсменов, а Большунов — среди них.

«Я видел, что некоторые газеты писали, что я не поздравил его с победой в общем зачете. Причина проста: мы так и не завершили Кубок мира в США и Канаде из-за COVID-19», — сказал Клэбо.

Клэбо отметил, что хорошо тренировался, несмотря на пандемию, и рассчитывает, что должен быть в форме к началу зимнего сезона, если Кубок мира состоится.