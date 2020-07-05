Небольшая группа болельщиков «Зенита» собралась у Дворцового моста, чтобы отпраздновать победу команды в чемпионате. По окончании матча в Краснодаре, болельщики зажгли файера и стали скандировать «чемпионы-чемпионы».

Напомним, болельщики «Зенита» не могли присутствовать на стадионе «Краснодар» по регламенту РПЛ. В их отсутствие «Зенит» нанес поражение «Краснодар» со счетом 4:2. Голы «Зенита» забивали Дзюба, Азмун (дважды) и Сутормин. Победа позволила досрочно завоевать первое место в чемпионате России.

Следующий матч «Зенит» проведет против «Сочи» 8 июля. На эту игру, которая пройдет на стадионе «Газпром-Арена», «Зенит» выйдет в рамках чемпиона России.