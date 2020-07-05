Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился эмоциями после чемпионского матча с «Краснодаром» (4:2) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Победа позволила «Зениту» завоевать золотые медали во второй раз подряд.

«Приятные эмоции, двойные эмоции. Это один из самых счастливых дней в жизни, я стал дедушкой, эмоции запредельные. Ребята их заслужили, я их поздравляю», — сказал Семак после матча во флэш-зоне.

Семак отметил, что чемпионство «Зенита» только видимо получилось легким. Иногда было сложно, когда-то не хватало эмоций. Семак поблагодарил игроков, что при сложном первом тайме, футболисты смогли вернуться в игру.

«Зенит» стал шестикратным чемпионом России, а ранее старшая дочь Семака Анна родила дочку.