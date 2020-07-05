Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал первое место «Зенита» в чемпионате России. «Зенит» обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и досрочно взял титул.

«На мой взгляд, «Зенит» абсолютно заслуженно второй сезон подряд завоевал золотые медали. Команда играла солидно, результативно и в итоге практически не оставила никаких шансов основным конкурентам», — цитирует Черчесова Sport 24.

Черчесов отдельно отметил профессионализм «Зенита» в период пандемии, поскольку в клубе ни один игрок не заразился коронавирусом. Черчесов поздравил руководителей, футболистов и тренерский штаб «Зенита» с победой и отметил, что в конце август ждет сборников в Новогорске для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.