Голкипер«Зенита» Андрей Лунев объяснил, как ему удалось сделать двойной сейв в первом тайме на 41-й минуте. Отбив пенальти, «Зенит» вскоре вышел вперед, а по итогу победил 4:2 и взял золотые медали.

Лунев отметил, что после игры чувствует опустошение — тяжело, изматывающая жара, но и радость тоже присутствует.

Лунев рассказал, что отбил удар Вандерсона ребром.

«Аж дыхание сбилось. Но мне повезло, чего тут скрывать. Гадал ли я или прыгал по удару? Да какой! У меня реакция плохая», — ответил Лунев на вопрос Андрея Аршавина в эфире телеканала «Матч ТВ»

Благодаря гостевой победе «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз.