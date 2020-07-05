Форвард «Зенита» Сердар Азмун подвел итог победы над «Краснодаром» (4:2) в 26-м туре РПЛ. Успех позволил «Зениту» завоевать золотые медали в сезоне-2019/20.

Азмун отметил, что во второй раз стать чемпионом — это непередаваемо. Иранец поздравил всех болельщиков «Зенита» с победой.

«Моя цель была — чемпионство команды в РПЛ, следующая цель — победа в Кубке России, — сказал Азмун в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в полуфинале Кубка России «Зенит» 19 июля в Санкт-Петербурге сыграет со «Спартаком».