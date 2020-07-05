Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил клуб с чемпионством. В воскресенье команда Сергея Семака победила «Краснодар» со счетом 4:2 в 26-м туре РПЛ и досрочно гарантировал себе золотые медали.

Виллаш-Боаш подчеркнул, что очень счастлив за «Зенит», поскольку это особенная для него команда.

«Хочу поздравить Семака, он провел впечатляющую работу за два года во главе команды. То, как он может управлять командой и игроками — пример для всех. Рад, что они выиграли чемпионат два года подряд», — приводит слова Виллаш-Боаша Sport 24.

Португальский специалист отметил, что был бы рад, если бы его «Марсель» и «Зенит» встретились в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.