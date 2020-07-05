«Зенит» выложил видео, в котором тренерский штаб и футболисты празднует победу в чемпионате России. Такое стало возможно после победы команды в 26-м туре РПЛ над «Краснодаром».

Игроки «Зенита» встречаюи в раздевалке главного тренера Сергея Семака кричалкой «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»

Напомним, что Азмун открыл счет. Далее Уткин сравнял. Дзюба вывел гостей вперед ударом с точки. После перерыва Уткин и Азмун снова обменялись голами. Точку в матче поставил вышедший на замену Алексей Сутормин.

«Зенит» стал чемпионом России во второй раз подряд. Всего у клуба стало шесть чемпионств в истории сине-бело-голубых.