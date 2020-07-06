В матче 30-го тура итальянской Серии А «Наполи» дома одержал победу над «Ромой» со счетом 2:1.

В составе неаполитанцев по мячу забили Хосе Кальехон с передачи Мариу Руя на 55-й минуте и Лоренцо Инсинье на 82-й минуте. У римлян единственный гол на счету Генриха Мхитаряна, который отличился на 60-й минуте встречи с передачи Эдина Джеко.

После 30 туров команда Паулу Фонсеки идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет в активе 48 очков. Подопечные Дженнаро Гаттузо занимают шестую строчку, набрав те же 48 баллов.

Следующий матч «Рома» проведет 8 июля дома против «Пармы», «Наполи» в этот же день на выезде сыграет против «Дженоа».