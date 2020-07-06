В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Вильярреал» потерпел домашнее поражение от каталонской «Барселоны» со счетом 1:4.

В составе хозяев единственный мяч на 14-й минуте встречи забил Херард Морено. У гостей отличились Луис Суарес с передачи Лионеля Месси на 20-й минуте, Антуан Гризманн с передачи Лионеля Месси на 45-й минуте и Анссумане Фати с передачи Жорди Альбы на 86-й минуте. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Вильярреала» Франсиско Торрес на 3-й минуте встречи.

После 34 туров команда Кике Сетьена идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 73 очка и отставая от лидирующего «Реала» на четыре балла. Подопечные Хавьера Кальехи занимают пятую строчку с 54 очками.

Следующий матч «Барселона» проведет 8 июля дома против «Эспаньола», «Вильярреал» в этот же день на выезде встретится с «Хетафе».