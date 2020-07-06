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  • 09:34,  6 июля 2020
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Бокс/MMA
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UFC объявил, что Масвидаль подерется с Усманом 11 июля на «Бойцовском острове»

UFC объявил, что Масвидаль подерется с Усманом 11 июля на &#171;Бойцовском острове&#187;
Хорхе Масвидаль. Фото: UFC.

UFC  в своем официальном Instagram подтвердило, что на первом турнире на «Бойцовском острове» состоится титульный поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем.

«Официально! BMF получил уведомление за шесть дней до боя», — гласит подпись к постеру UFC.

Масвидаль на коротком уведомлении заменил бразильца Гилберта Бернса, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Его брат Герберт Бёрнс и тренера Грег Джонс также заболели коронавирусом.

Отметим, в рамках UFC 251 состоится еще два титульных поединка — Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю, а Петр Ян побьется за титул с Жозе Алдо. Кроме того, в мейнкарде Джессика Андраде встретится с Роуз Намаюнас, а Пейдж Ванзант сразится с Амандой Рибас.

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