UFC объявил, что Масвидаль подерется с Усманом 11 июля на «Бойцовском острове»

UFC в своем официальном Instagram подтвердило, что на первом турнире на «Бойцовском острове» состоится титульный поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем.
«Официально! BMF получил уведомление за шесть дней до боя», — гласит подпись к постеру UFC.
Масвидаль на коротком уведомлении заменил бразильца Гилберта Бернса, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Его брат Герберт Бёрнс и тренера Грег Джонс также заболели коронавирусом.
Отметим, в рамках UFC 251 состоится еще два титульных поединка — Александер Волкановски даст реванш Максу Холлоуэю, а Петр Ян побьется за титул с Жозе Алдо. Кроме того, в мейнкарде Джессика Андраде встретится с Роуз Намаюнас, а Пейдж Ванзант сразится с Амандой Рибас.
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