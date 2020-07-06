UFC объявил, что Масвидаль подерется с Усманом 11 июля на «Бойцовском острове»

UFC в своем официальном Instagram подтвердило, что на первом турнире на «Бойцовском острове» состоится титульный поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем.

«Официально! BMF получил уведомление за шесть дней до боя», — гласит подпись к постеру UFC.

Масвидаль на коротком уведомлении заменил бразильца Гилберта Бернса, который сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Его брат Герберт Бёрнс и тренера Грег Джонс также заболели коронавирусом.