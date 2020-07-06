Фанаты встретили «Зенит» в «Пулково» баннерами и файер-шоу

«Зенит» вернулся в Петербург из Краснодара после матча 26-го тура российской премьер-лиги.
В аэропорту «Пулково» сине-бело-голубых встретили фанаты, которые приготовили баннеры и устроили файер-шоу.
Чемпионы дома! pic.twitter.com/rVWEeTp02A
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
????✊ #ОпДавайДавай pic.twitter.com/NdYUfGV5aH
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
Мы дома! Спокойной ночи! pic.twitter.com/cfyaniYEvL
— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) July 6, 2020
Напомним, в матче против «Краснодара» команда Сергея Семака одержала победу со счетом 4:2 и официально стала чемпионом России за четыре тура до финиша, что является самым быстрым результатом в истории российской премьер-лиги.
В игре с южанами открыл счет Азмун, далее Даниил Уткин сравнял, а Дзюба вывел гостей вперед ударом с точки. После перерыва Уткин и Азмун снова обменялись голами. Точку в матче поставил вышедший на замену Алексей Сутормин.
«Зенит» стал чемпионом России во второй раз подряд. Всего у клуба стало шесть чемпионств в истории сине-бело-голубых.
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