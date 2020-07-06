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  • 09:30,  6 июля 2020
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ФК "Зенит"
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Фанаты встретили «Зенит» в «Пулково» баннерами и файер-шоу

Фанаты встретили &#171;Зенит&#187; в &#171;Пулково&#187; баннерами и файер-шоу
Фанаты "Зенита". Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

«Зенит» вернулся в Петербург из Краснодара после матча 26-го тура российской премьер-лиги.

В аэропорту «Пулково» сине-бело-голубых встретили фанаты, которые приготовили баннеры и устроили файер-шоу.

Напомним, в матче против «Краснодара» команда Сергея Семака одержала победу со счетом 4:2 и официально стала чемпионом России за четыре тура до финиша, что является самым быстрым результатом в истории российской премьер-лиги.

В игре с южанами открыл счет Азмун, далее Даниил Уткин сравнял, а Дзюба вывел гостей вперед ударом с точки. После перерыва Уткин и Азмун снова обменялись голами. Точку в матче поставил вышедший на замену Алексей Сутормин.

«Зенит» стал чемпионом России во второй раз подряд. Всего у клуба стало шесть чемпионств в истории сине-бело-голубых.

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