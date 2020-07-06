Фанаты встретили «Зенит» в «Пулково» баннерами и файер-шоу

«Зенит» вернулся в Петербург из Краснодара после матча 26-го тура российской премьер-лиги.

В аэропорту «Пулково» сине-бело-голубых встретили фанаты, которые приготовили баннеры и устроили файер-шоу.

Напомним, в матче против «Краснодара» команда Сергея Семака одержала победу со счетом 4:2 и официально стала чемпионом России за четыре тура до финиша, что является самым быстрым результатом в истории российской премьер-лиги.

В игре с южанами открыл счет Азмун, далее Даниил Уткин сравнял, а Дзюба вывел гостей вперед ударом с точки. После перерыва Уткин и Азмун снова обменялись голами. Точку в матче поставил вышедший на замену Алексей Сутормин.