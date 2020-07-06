Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки перепутала футбольный и баскетбольный «Зенит», когда поздравляла клуб с чемпионством.

«Поздравляем дорогой «Зенит» с победой! Горжусь быть женой такого преданного болельщика», — написала Канделаки в «сториз» своего Instagram, отметив аккаунт баскетбольного клуба «Зенит».

Футбольный блогер отреагировал на ошибку Канделаки, написав об этом в своем телеграм-канале.

«Тина Канделаки, если бы тебя не было, не нашлось бы достаточно больного воображения, чтобы тебя придумать», — заявил Уткин.

Напомним, в матче против «Краснодара» команда Сергея Семака одержала победу со счетом 4:2 и официально стала чемпионом России за четыре тура до финиша, что является самым быстрым результатом в истории российской премьер-лиги.