Бразильский новичок «Кайрата» Вагнер Лав поделился впечатлениями от перехода в клуб.

По словам Вагнера, он рад приезду и надеется, что в скором времени быстро закончит все необходимые дела, медицинский осмотр, чтобы начать тренировки.

«Я также надеюсь, что уже в ближайшем времени я смогу играть в футбол, потому что я приехал сюда играть и делать все возможное, для достижения наших общих целей», — сказал Вагнер, слова которого приводит пресс-службе «Кайрата».

Напомним, ранее стало известно, что Вагнер Лав сдал отрицательный тест на коронавирус в Бразилии, после чего приехал в Казахстан.

Долгое время сообщалось, что Вагнер Лав может вернуться в московский ЦСКА и подписать контракт на один год, однако трансфер не состоялся.