View this post on Instagram

Вот так постишь видео из Лас-Вегаса, а сам сидишь в номере в Кисловодске на обсервации ???? ⠀ Первые сборы после перерыва. Рада начать тренировки! ⠀ P.S. По поводу видео из ЛВ — это ещё в 2019, пусть вас не пугает отсутсвие масок и перчаток в магазине) ⠀ That's how it looks like when you post the video from Las Vegas, while yourself is sitting in a room in Kislovodsk on an observation ???? The first gathering after the break. Glad to start training! ⠀ P.S. Regarding the video from the LV — it was made in 2019, so don't be confused by the absence of masks and gloves in the store)