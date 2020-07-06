Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился эмоциями от досрочного чемпионства «сине-бело-голубых» в сезоне-2019/20.

«Чемпионы! Команда, болельщики, Питер, спасибо за веру, за поддержку!» — написал Ракицкий на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вчера «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 4:2 и гарантировал себе первое место в турнирной таблице, так как «Локомотив» днем ранее потерял очки в матче с «Сочи» и уже точно не сможет догнать лидеров.

Для «Зенита» это чемпионство стало вторым подряд: год назад подопечные Сергея Семака тоже праздновали триумф. Стоит отметить, что для Семака вчера был двойной праздник: его дочь Майя родила первенца.