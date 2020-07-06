О досрочной победе «Зенита» в российской премьер-лиге и будущем команды мнением поделился экс-футболист сине-бело-голубых Константин Лепехин:

«Зенит» по всем показателям является сильнейшим в России, соответственно, у сильного клуба получается сильная команда, поэтому все закономерно. Каждый на своем месте, знает что делать, начиная от президента клуба и заканчивая поваром на базе.

После зимнего перерыва было понятно, что конкурентов два, «Локомотив» и «Краснодар», но перед сезоном я думал, что конкурировать будут и ЦСКА, и «Спартак». Естественно, после карантина конкурентов уже не осталось, и чемпионство было лишь делом времени.

Я уже давно, лет 15, разделяю внутренний чемпионат от европейских турниров. Для побед в РПЛ можно не усиливаться еще долго, а чтобы чего-то добиваться в Европе, безусловно, нужно усиливать какие-то позиции более индивидуально сильными футболистами.

Чего «Зенит» может добиться в Европе в ближайшее время, если хорошо усилится? Да чего угодно! Потенциал «Зенита» огромен, по крайней мере у футбольного клуба. Насколько это смогут реализовать в футбольную команду… Внутри России это работало и работает уже давно, все великолепно, а что касается Европы, тут уже другие механизмы вступают в силу.

Надеюсь, досрочное чемпионство не расслабит «Зенит» перед полуфиналом Кубка России со «Спартаком». Мне кажется, это может привнести дополнительный стимул, так как ничего не давит. Хотя Кубок России — это тоже трофей, и никто не против, чтобы его выиграть.

Думаю, что в это трансферное окно стоит ждать пополнений уровня Малкома, учитывая, что «Зенит» попадает в Лигу чемпионов. Усиления, безусловно, будут. В финансовом плане, может быть, и уровня Малкома, а в футбольном — трудно прогнозировать, цена не всегда соответствует тому, какую пользу приносит футболист.