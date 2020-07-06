Мама главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко скоропостижно ушла из жизни, сообщает пресс-служба армейцев в «Твиттере».

«Руководство и коллектив клуба, игроки и тренеры команды глубоко скорбят в связи со скоропостижной смертью матери главного тренера Виктора Гончаренко. Выражаем искренние соболезнования Виктору Михайловичу и его семье», — гласит сообщение клуба.

Напомним, Гончаренко возглавил ЦСКА в 2016-м году. На данный момент его подопечные занимают пятую строчку в турнирной таблице, набрав 43 очка по итогам 26 матчей. В следующей игре армейцы встретятся с «Оренбургом».

До назначения главным тренером ЦСКА Гончаренко входил в тренерский штаб команды, а также возглавлял «Уфу», «Урал», «Кубань» и БАТЭ.