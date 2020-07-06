PR и маркетинг-менеджер компании PUMA Валерия Ананич рассказала о сотрудничестве фирмы с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Ананич объяснила, что PUMA решила начать сотрудничество с Загитовой, потому что фигурное катание в России вышло в топ по уровню интереса. Кроме того, аудитория фигурного катания — это не только возрастные люди, но и потребители продукции PUMA.

Также Ананич рассказала, как компания отреагировала на решение Загитовой взять паузу в карьере.

«Конечно, мы не обрадовались объявлению Алины. Но мы верим, что у нее многое еще впереди. Да, ее появление на соревнованиях – это большой PR для бренда. Когда Загитова выиграла чемпионат мира 2019, мы перевыполнили наши внутренние KPI в 1000 раз», — сказала Ананич, слова которой приводит Forbes.

Напомним, Загитова не соревнуется с декабря 2019 года, последним стартом с ее участием стал финал Гран-при. Сейчас спортсменка находится в Новогорске и готовится к следующему сезону.