Петербургский «Зенит» досрочно оформил чемпионство в матче 26-го тура с «Краснодаром». Выиграв выездную встречу со счетом 4:2, подопечные Сергея Семака гарантировали себе первое место в турнирной таблице и защитили завоеванный в прошлом году титул.

В тот же день команда вернулась в Петербург, где её встречали толпы счастливых болельщиков. Фанаты устроили красочное файер-шоу для игроков.

Для Сергея Семака день стал вдвойне счастливым: его старшая дочь Майя родила первенца. Таким образом, Семак стал дедушкой в возрасте 44 лет.