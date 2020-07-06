Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о досрочной победе команды в чемпионате России-2019/20. Накануне «сине-бело-голубые» на выезде обыграли «Краснодар» в 26-м туре РПЛ и гарантировали себе первое место.

«Выиграла все-таки не команда, а клуб. Это очень важно, особенно в сегодняшних условиях – слаженная работа всех работников клуба, начиная от президента и заканчивая футболистами. Сделали свою работу хорошо», — сказал Игонин в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день «Зенит» действительно является самым сильным клубом в России. Он также отметил умение главного тренера Сергея Семака находить подход к футболистам и создавать комфортные условия в команде.

«Он делает все, чтобы футболисты хотели играть за клуб. В этом смысле, я думаю, это лучший специалист. На сегодняшний день мы не слышали ни об одном скандале или противоречии в ФК «Зенит», – сказал Игонин.

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» на протяжении двух сезонов, оба раза он привел команду к золотым медалям.